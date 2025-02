Governo: Renzi, ‘Meloni ha mito Musk e Milei ma continua buttare soldi contribuenti’

7 Febbraio 2025

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “La Meloni continua a dire di avere come miti Musk e Milei, grandi fustigatori della spesa pubblica. Ma la realtà è che continua a buttar via soldi del contribuente, come sta facendo con il Cnel di Brunetta. Ormai il Cnel di Brunetta assume, spende e spande, costa agli italiani milioni di euro letteralmente buttati nel cestino. Dicono di essere per Musk e Milei ma il loro mito è Renatino da Venezia, in arte Brunetta. Noi lo avevamo detto, ricordate?”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.