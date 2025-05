Governo: Renzi, ‘Meloni ha perso treno, non solo per Kiev ma del cambiamento’

16 Maggio 2025

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Noto sempre di più come Giorgia Meloni, che sei mesi fa molti consideravano l’astro nascente della politica europea, sia considerata come quella che ha perso l’occasione di guidare l’Europa. Giorgia ha perso il treno. Non solo quello per Kiev ma anche e soprattutto il treno del cambiamento”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.