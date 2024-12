Governo: Renzi, ‘Meloni in confusione, vestito come presidente Usa non io ma Salvini’

18 Dicembre 2024

Roma, 18 dic (Adnkronos) – “Io non ricordo il cappotto di Obama. Ho chiesto anche al senatore Sensi, che era con me a palazzo Chigi, ma il cappotto di Obama non l’ho mai visto. Vuoi vedere che, per eccesso di affetto, si sta confondendo?”. Lo ha detto in Aula al Senato Matteo Renzi rispondendo a Giorgia Meloni che, nelle sue repliche, si era riferita proprio al leader di Iv.

“Per me chi si veste come il proprio leader è un pò perverso, un cosplayer -ha proseguito Renzi-. Ma lei ha sbagliato Matteo: quello che è venuto in Parlamento con la cravatta rossa e la maglietta ‘Make America great again’ non era Matteo Renzi ma Matteo Salvini. Gli dica che non ci si veste come il propri leader”.