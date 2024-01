Governo: Renzi, ‘Meloni? Mi aspettavo di più, no risultati e squadra impresentabile’**

Gennaio 17, 2024

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Un po’ mi dispiace che Meloni non vada bene, io non l’ho votata ma se l’Italia va bene, va bene per tutti”. Così Matteo Renzi a 5 Minuti su Rai Uno. “Non vediamo risultati. Abbiamo una squadra impresentabile” citando il caso Del Mastro. “Da Meloni mi aspettavo qualcosa di più”.