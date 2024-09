Governo: Renzi, ‘Meloni-Musk? Bene se premier porta risultati a casa, no fuffa’

23 Settembre 2024

Roma, 23 set. (Adnkronos) – “A New York la Meloni riceve il premio Global Citizen Awards dell’Atlantic Council dalle mani di Elon Musk. Quando lo ha ricevuto Draghi, il premiante era l’ex Segretario di stato Kissinger. Quando l’ho ricevuto io nel 2016, il premiante era il Segretario di stato Kerry. Questo premio è una bella opportunità per ribadire la linea politica di sostegno al patto atlantico e da italiano credo che sia sempre un bene apprezzare i riconoscimenti che vengono dall’estero. Mai fare i provinciali per favore!”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

“È buffo pensare che mentre loro ci attaccavano, noi non attacchiamo mai il Governo su questo. Contestiamo le scelte sbagliate di politica economica o i ministri incompetenti ma non attacchiamo mai sulla percezione del Paese all’estero. Prima il Paese, poi il partito. ⁠Musk è un personaggio geniale e controverso. Oggi la destra italiana lo ha eletto a idolo e la sinistra liberal lo considera un mostro. E dire che per la maggioranza di destra italiana che ha votato l’utero in affitto come reato universale tecnicamente Musk sarebbe addirittura un criminale perché ha fatto più volte ricorso alla Gpa”.

“Ma per me la partita non è ideologica. A Musk va chiesto di portare tecnologia e posti di lavoro in Italia, dall’auto elettrica alla ricerca sullo spazio. Se Meloni porta investimenti in Italia, io dico brava Meloni! Se Meloni usa invece Musk solo per fare reciproche passerelle ideologiche e mediatiche è tempo perso. Vogliamo risultati e non la fuffa. Stasera vedremo se arriverà qualche annuncio di investimento in Italia finanziato da Musk. Noi facciamo il tifo per il tricolore, sempre. Ma serve pragmatismo, non ideologie. Per ora dalla coppia Meloni-Musk sono arrivate tante chiacchiere e basta. Vediamo se qualcosa cambia”.