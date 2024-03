Governo: Renzi, ‘Meloni nervosa, non racconti barzellette in aula’**

19 Marzo 2024

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “La presidente Meloni ha un po’ esagerato in un paio di passaggi. Quando ha detto che il potere di acquisto è aumentato facendo riferimento ai dati Ocse del terzo trimestre ma sono dati drogati da un rimbalzo. Guardi i dati Istat del quarto trimestre che segnano un calo. Non ci venga a raccontare barzellette in aula. E’ nervosa la presidente”. Così Matteo Renzi in aula al Senato nelle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni.