Governo: Renzi, ‘Meloni testimonial turismo Albania, ennesima giravolta’

Agosto 21, 2023

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – “Ha fatto notizia la settimana scorsa la decisione della Premier Meloni di utilizzare l’ambasciata italiana in Albania per restituire a una ristoratrice albanese il costo di un pranzo che alcuni turisti italiani hanno consumato senza pagare. La Meloni era in vacanza in Albania. E per me la premier va dove vuole: non sono mica io, il sovranista. Del resto Giorgia Meloni ci ha abituato a conversioni spettacolari su tutto, dall’Euro alla Nato, dall’immigrazione alle trivelle. Può ben cambiare idea anche sul turismo, no? Bene così. Anzi speriamo che il Governo Meloni riesca il prossimo anno a fare una campagna promozionale per il turismo italiano efficace almeno come quella che il Governo Meloni ha fatto quest’anno per il turismo albanese”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi sulla sua Enews.

“Ma lasciamo stare le vacanze della Premier – incalza -. E veniamo alla sostanza del gesto. È giusto che una Premier intervenga per dare 80 euro a un ristoratore albanese? O è solo un gesto di comunicazione? Questa concezione per cui il Governo è una sorta di padre/madre compassionevole che se ti ubriachi viene a prenderti con il taxi gratis in discoteca (unico modo di trovare un taxi, ultimamente: ubriacarsi in discoteca), se non paghi il conto arriva l’ambasciatore e salda il debito è lo stesso impianto culturale per cui la casa te la rifanno – gratuitamente come diceva Conte – con i soldi dello Stato attraverso una miriade di bonus. Non mi stupisce il gesto in sé finalizzato a prendere tre like su TikTok. Mi stupisce che anche il Governo di destra ha lo stesso impianto culturale del Governo grillino: il cittadino come suddito da accarezzare, sovvenzionare, sostenere. Per me questo approccio è sbagliato. Il vero campo largo è quello che va da Meloni a Conte passando per Salvini”.

“Inutile dire che io sono felicissimo del fatto che la Meloni abbia dato al ristoratore albanese 80 euro, non avrei mai immaginato assist migliore per il comunicato più facile della mia vita politica: ‘Noi abbiamo dato 80 euro per anni a dieci milioni di famiglie Italiane. La Meloni ha dato 80 euro una tantum a una famiglia albanese. Scopri le differenze’: Concetto banale ma verità inattaccabile”, attacca ancora Renzi.