Governo: Renzi, ‘nel 2024 da Meloni meno conferenze stampa di Putin, perché rinvio?’**

27 Dicembre 2024

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Nell’anno solare 2024 Giorgia Meloni ha fatto meno conferenze stampa di Vladimir Putin. È un fatto molto triste per la qualità dell’informazione italiana ma nessuno dice nulla. Nelle vacanze di Natale è consuetudine che il Presidente del Consiglio tenga la tradizionale conferenza stampa di fine anno”. Lo scrive Matteo Renzi sui social.

“Non sono chiari i motivi per cui Giorgia Meloni abbia deciso di rinviare anche questo appuntamento: cosa ha da fare di così fondamentale in questi giorni per non incontrare la stampa come hanno fatto tutti i premier che l’hanno preceduta?”.