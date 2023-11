Governo: Renzi, ‘nessuna marcia su Roma, al massimo marcia su Rama’

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov (Adnkronos) – “Non c’è nessuna marcia su Roma alle porte. Al massimo la Meloni marcia su Rama. Inteso come Edi Rama, primo ministro albanese e unico vero fratello d’Italia della premier. O forse è Giorgia che ormai è la sorella d’Albania. Quando la Meloni ha un problema, Tirana si fa in quattro per dare mano. E l’Italia ricambia: la campagna promozionale del Governo ha ridotto il turismo da noi ma ha aumentato quello albanese”. Lo scrive Matteo Renzi in un editoriale pubblicato sul ‘Riformista’ di domani.

“Dopo più di un anno di esecutivo Meloni la Premier fa le dirette con l’accattivante titolo “Gli appunti di Giorgia”. Ma per i risultati non serve un quadernino, basta un foglio bianco. Insomma la prima pagella è arrivata: la Meloni è come quella studentessa che ci mette tanto impegno ma non raggiunge la sufficienza nemmeno copiando. Fratelli, sorelle, cognati d’Italia proprio non funzionano. Brinda solo il compagno albanese, beato lui”, aggiunge tra le altre cose il leader di IV.