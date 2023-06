Governo: Renzi, ‘Schlein, Conte e il campo largo veri amici di Meloni’

Giugno 6, 2023

Roma, 6 giu (Adnkronos) – La Meloni “ha un vantaggio straordinario che sarebbe sbagliato sottovalutare. Giorgia è piena di amici, soprattutto nell’altra parte del campo. Anzi, i migliori amici di Giorgia sono quelli che più si ritengono di sinistra”. Lo scrive Matteo Renzi nel suo editoriale sul ‘Riformista’.

“Salvini e Berlusconi sono gli alleati, certo, ma i veri amici sono quelli dell’estrema sinistra. Inizierà a farsi largo una opposizione degna di questo nome non quando si costruiranno i campi larghi Schlein-Conte che ricordano le fallimentari e improbabili “gioiose macchine da guerra” ma quando sulle tasse, sulla sicurezza, sul lavoro, sulle infrastrutture ci saranno proposte alternative unite da una visione Paese per i prossimi decenni. Non i fantasmi del passato”, spiega Renzi.