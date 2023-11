Governo: Renzi, ‘se vero da Lollobrigida abuso senza precedenti, chiederemo dimissioni’

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Se il ministro Lollobrigida ha davvero fermato un treno Alta Velocità in una stazione sul percorso Roma-Napoli ed è sceso proseguendo poi in macchina siamo in presenza di un abuso di potere senza precedenti. I ministri possono usare i mezzi dello Stato ma non possono fermare i treni di tutti i cittadini. Se la notizia sarà confermata chiederemo in Aula le dimissioni di Lollobrigida”. Così Matteo Renzi sui social.