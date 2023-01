Governo: Renzi, ‘sì a idea Tajani di nominare inviato per cristiani uccisi nel mondo’

Gennaio 17, 2023

Roma, 17 gen (Adnkronos) – “Condivido l’idea del ministro Tajani di nominare un inviato speciale per i cristiani uccisi nel mondo. Non fanno notizia, purtroppo, ma sono le loro testimonianze di fede (martiri significa testimoni) e il loro sangue destano impressione, stupore, rabbia. Come lascia sorpresi il fatto che non ne parli mai nessuno”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Solo negli ultimi giorni un gruppo di fedeli uccisi in Congo, si dice almeno 17, e un sacerdote bruciato vivo – ripeto: bruciato vivo – in Nigeria. Fa bene Tajani a richiamare l’attenzione della comunità internazionale su questa strage silenziosa”, aggiunge il leader di Iv.