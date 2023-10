Ottobre 14, 2023

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “La Meloni è la presidente del Consiglio che manda più messaggi nella storia. Allora visto che manda messaggi pure a me, come a tutti, allora sto andando con la Meloni? Sarebbe la prova regina? Chi ha mandato a palazzo Chigi Meloni, è stato Enrico Letta, non io. Io alla Meloni auguro tutto il meglio ma io sono stato e sarò all’opposizione della Meloni”. Così Matteo Renzi alla festa del Foglio.