Governo: Renzi, ‘tanti nuvoloni ma ancora non piove’

Dicembre 4, 2023

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Dovendo fare previsione meteorologica direi che sul governo ci sono tanti nuvoloni ma ancora non piove. C’è una tensione palpabile governo tanti nuvoloni ma ancora non piove tensione sulla giustizia, avevano promesso la riforma e stanno tenendo nascosto Nordio. E sull’economia, la situazione non è granchè. Però invece di avere un’opposizione che incalza, ha un’opposizione che gioca per lei”. Così Matteo Renzi a L’Aria che Tira su La7.