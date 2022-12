Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Meloni non è nè carne nè pesce. Non è più nella fase in cui può solo dire, ora deve fare. La Meloni può passare dalle chiacchiere ai fatti? Vediamo se sarà capace di farlo”. Così Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica.