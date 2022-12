Governo: Renzi, ‘video Meloni e benzina ha fatto il botto, 1 mln e mezzo di visualizzazioni’

Dicembre 6, 2022

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “A proposito di TikTok. Il video della benzina e di Giorgia Meloni ha fatto il botto: oltre un milione e mezzo di visualizzazioni. Un milione e mezzo!!! Mi colpisce come una notizia che i grandi media non hanno voluto considerare possa diventare virale solo grazie a TikTok. Mi fa riflettere, molto riflettere. Ci sono notizie di cui i grandi media non parlano che diventano notizie solo per i social. Qui il link per Instagram, telegram, YouTube”. Così Matteo Renzi nella enews.