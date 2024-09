Governo: ricerca SocialData/Adnkronos, boom social su ‘feeling’ Meloni-Musk

26 Settembre 2024

Roma, 26 set. (Adnkronos) – Molta attenzione anche sul tweet della madre di Elon Musk, Maye Musk, che ha smentito voci su una presunta relazione tra la premier italiana e il magnate, che ha superato le 3 milioni di visualizzazioni. Il post ha contribuito a dare all’evento un tocco di curiosità e gossip, attirando ulteriormente l’attenzione del pubblico globale. È quanto emerge da una ricerca di SocialData, condotta in esclusiva per Adnkronos, che ha analizzato le conversazioni in rete tra il 22 e il 26 settembre.