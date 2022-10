Governo: Richetti, ‘se premesse di oggi rispettate, opposizione costruttiva’**

Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Voi avete l’onere di governare noi di un’opposizione netta ma costruttiva nell’interesse del Paese. Credo che lei, come l’Avvocato del popolo, deve fare i conti con una campagna elettorale fatta di slogan legittimi che poi si scontra con alcuni elementi oggettivi. E bisogna fare i conti con la verità”. Così Matteo Richetti, capogruppo Azione/Iv, nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al governo Meloni.

“Non sono passate inosservate alcune cose che non sono amnesia come quota 41, la flat tax che oggi è diventata una cosa che non si è ben capita … ecco tutte queste cose non faranno parte dell’azione di governo”. E poi “lei ha detto che non ha cambiato idea su nulla. Oggi ha detto che ‘noi vogliamo stare dentro l’Europa’ ma 5 anni lei ha iniziato al legislatura depositando una proposta di legge per sopprimere dall Costituzione le parole ‘in coerenza con l’Ue’, in cui si diceva no ai vincoli comunitari…”. E aggiunge Richetti: “Il rapporto con la verità è un rapporto scomodo. Lei parla di Rdc ma alla sua destra siede il secondo genitore del Rdc, genitore 1 e genitore 2…”, dice il capogruppo di Azione/Iv alludendo a Matteo Salvini.

“Se le premesse fondamentali delle sue dichiarazioni saranno rispettate le nostre proposte non mancheranno, per esempio sul credito d’imposta. La nostra posizione è molto netta: se guarderete in faccia la realtà, troverete un’opposizione che cercherà di migliorare le vostre proposte. Se continuerete come in campagna elettorale allora troverete un’opposizione che userà ogni mezzo consentito” per bloccare l’azione di governo.