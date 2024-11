Governo: riunione Cipess con Meloni, il grazie a Fitto per lavoro svolto

29 Novembre 2024

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – Al termine del Consiglio dei ministri, si è riunita una seduta straordinaria del Cipess, presieduto dalla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, convocato in particolare per adottare alcuni importanti provvedimenti riguardanti le politiche di coesione. Alla seduta ha partecipato anche il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, a cui la premier ha rivolto “un ringraziamento particolare per il lavoro svolto”. Tra i punti dall’ordine del giorno anche l’informativa sulla Metropolitana di Napoli linea 1. Alla riunione, partecipano il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, i ministri e tutti i soggetti che compongono il Comitato.