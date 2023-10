Governo: Roberto D’Agostino, ‘salvato da guerra, agenzie rating ci avrebbero massacrato’

Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – La situazione del Paese “è molto preoccupante. Questo governo si è salvato ed ha avuto la grande botta di culo di salvarsi perché c’è una guerra in Medio Oriente. Se non ci fosse stato questo maledetto conflitto, le agenzie di rating ci avrebbero massacrato. Massacrato le nostre vite, le nostre famiglie, i nostri risparmi. Non è che uno gode se la Meloni inciampa, il fatto è che il danno poi ce lo prendiamo noi”. A dirlo all’Adnkronos è Roberto D’Agostino, in una chiacchierata a tutto tondo in occasione dell’uscita di ‘Roma, santa e dannata’, il docufilm diretto da Daniele Ciprì che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma in cui racconta vizi, luci e ombre della Capitale.

Il vero guaio di questo Paese “è che il fatto che ‘il consenso è il miglior partito’ è diventata un’eresia -spiega il creatore di ‘Dagospia’- Nessuno ha più la capacità di comprendere cosa sia la cosa pubblica, cosa sia il potere. Vanno solo avanti tutti con i sondaggi a favore, a sfavore, dimenticando l’obiettivo che è il governo un Paese. Non ce la fanno, né i governi tecnici né quelli politici. Occorre qualcos’altro”, aggiunge Dago. Che chiude con un ‘auspicio’: “La mia speranza, a livello politico, è che arrivi la troika, prego ogni giorno che arrivi. E che rimetta a posto tutto e ci faccia ritornare un Paese normale”.