Governo: Ronzulli (FI), ‘governeremo 5 anni, se ne facciano una ragione’

Aprile 23, 2023

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Sta prendendo forma l’idea di Paese che vogliamo. E questo sta avvenendo grazie ad governo efficiente, ad una maggioranza compatta, a un’idea condivisa dell’Italia del futuro, al ruolo essenziale e di stimolo del nostro partito, componente concreto e leale della coalizione”. Lo afferma, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, ad Altamura, nel corso del suo tour elettorale nella provincia di Bari.

“Abbiamo promesso ai nostri elettori – prosegue – una rivoluzione pacifica: meno tasse, minore burocrazia, più semplificazione, maggiori servizi per i cittadini, per far tornare a crescere e a correre il nostro Paese, come merita. E stiamo mantenendo ogni singolo impegno preso. Il governo è solido, la coalizione lavora in armonia. Le sinistre se ne facciano una ragione: dureremo cinque anni e, dopo aver visto i risultati che realizzeremo in questa legislatura, i cittadini ci voteranno per proseguire il lavoro nei successivi cinque”, conclude.