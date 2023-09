Governo: Ronzulli (Fi), ‘rimpasto? Nessun segrertario di partito ne ha parlato’

Settembre 26, 2023

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “Molinari ha detto che non è più un tabù il rimpasto di governo, ma allo stato dell’arte nessun segretario di partito ne ha mai parlato. Abbiamo cose più importanti di cui parlare, abbiamo la legge di bilancio, le elezioni europee”. Così Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia al Senato, risponde alle domande dei cronisti fuori da Montecitorio su un possibile rimpasto di governo così come detto da Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, in un’intervista a La Verità.