Governo: Ronzulli (Fi), ‘Sarzoky non può dare lezione, suo il complotto contro Berlusconi’

Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Da che pulpito arriva la predica. Viene da domandarsi quanto spazio della sua autobiografia Sarkozy avrà dedicato alle beghe giudiziarie che lo riguardano tuttora. Invece di denigrare e offendere un grande leader come il presidente Berlusconi, che oggi non è più fra noi e neanche può difendersi, l’ex presidente francese, evidentemente affetto da una mania di grandezza e autocelebrazione, a dir vero ingiustificate, pensi alla gravità delle sue affermazioni. Perché nel suo libro ammette, nero su bianco, che la caduta del governo Berlusconi fu il risultato di un complotto internazionale contro l’Italia e gli italiani, di cui egli fu protagonista per sua stessa ammissione, con ben note complicità nel nostro Paese, anche di alto livello. Una vicenda che addolorò molto il presidente, che lo segnò profondamente, come abbiamo avuto modo di vedere tutti noi che vivevamo al suo fianco ogni giorno. Un ex presidente francese che si assume la responsabilità di un’inquietante intromissione nella vita politica di un altro importante Paese, come l’Italia, non è cosa che può restare sotto silenzio. Prima di dare lezioni, Sarkozy si preoccupi di guardare a come egli avesse o meno onorato, le istituzioni, non solo francesi”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.