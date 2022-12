Dicembre 7, 2022

(Adnkronos) – “Prima non c’era il rdc ma altri strumenti di sostegno, continueranno ad esserci. Non togliamo il rdc, ammesso si chiamerà così anche in futuro”, ma verranno fatti degli interventi per “rimodulare. Raccontare che tra 8 mesi ci sono persone che resteranno senza vuol dire -ribadisco – aizzare le folle e armare le piazze. Continuerà ad esserci per chi ne ha necessità”.