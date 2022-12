Dicembre 7, 2022

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – Le minacce a Giorgia Meloni e alla sua famiglia? “Ci sono cattivi maestri che vanno in piazza a dire cose non vere: qualcuno sta alimentando questo clima, sta armando la mano di qualcuno. Andare nelle piazze a raccontare che aboliremo il rdc è una palese distorsione della realtà”, significa “aizzare le folle, armare le piazze”. Così la capogruppo di Fi al Senato Licia Ronzulli, entrando a Palazzo Chigi per l’incontro sulla manovra. (segue)