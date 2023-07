Governo: Rosato, ‘alleanza con Meloni? Non ha bisogno di stampelle’

Luglio 3, 2023

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “La maggioranza non ha bisogno di stampelle. Tajani non ha mai detto che fa cadere il governo. Stesso discorso vale per Salvini. Detto ciò, non escludiamo di dare un contributo per il bene del Paese. Aspettiamo le scelte che la prossima finanziaria imporrà e poi scioglieremo le riserve”. Così Ettore Rosato, coordinatore di Italia viva, senatore del terzo polo, in un’intervista a L’Identità.

L’ex vicepresidente della Camera, uno dei fedelissimi di Matteo Renzi, ha poi applaudito alle parole del ministro degli Esteri, vicepremier e coordinatore di Forza Italia su Marine Le: “Bene Tajani! Le Pen e Afd sono gli estremi della politica in Europa”.

Per Rosato, “se ci sarà un centro capace di aggregare in maniera seria, si potrà, da una parte, cogliere l’occasione dello schiacciamento a sinistra del Pd e dall’altra quella di instaurare un rapporto diverso con i moderati di centrodestra”.