Governo: Rosato, ‘da Terzo Polo opposizione costruttiva’

Ottobre 12, 2022

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Siamo all’opposizione ma opposizione non vuole dire sperare che chi governa faccia male. Semmai, vuol dire aiutare chi governa a non commettere errori e denunciare le cose che non vanno. In una fase difficile come questa, gli italiani si aspettano soluzioni e non comizi”. Così il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un’intervista al quotidiano ‘La Prealpina’.

“Il voto al Terzo Polo non si trasformerà in un’opposizione a prescindere, ma in un lavoro continuo sulla maggioranza affinché faccia le scelte migliori per affrontare la crisi che abbiamo davanti”.