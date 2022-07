Governo: Rosato, ‘dimissioni Draghi fanno giro del mondo, Conte cerca voto anticipato’

Luglio 14, 2022

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “L’annuncio delle dimissioni di Mario #Draghi – che il presidente Mattarella ha respinto rinviandolo alle Camere – sta facendo il giro del mondo. Eravamo tornati ad essere credibili e ascoltati e invece ci vogliono far sprecare un’occasione straordinaria per l’Italia”. Così Ettore Rosato di Iv su Fb.

“L’inconsistenza e la mancanza di senso delle istituzioni di Giuseppe #Conte non bastano a descrivere i motivi di quello che è accaduto. Bisogna aggiungerci che lui cerca le elezioni anticipate, a marzo del prossimo anno non ci arriva, e i suoi parlamentari come nella storia del pifferaio magico lo hanno seguito fino al burrone e si sono buttati”.