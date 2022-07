Governo: Rosato (Iv), ‘Conte vuole voto ora perchè sa che a marzo M5S non esiste più’

Luglio 17, 2022

Roma, 17 lug (Adnkronos) – “Conte vuole andare a votare, perché sa che a marzo non esiste più come leader dell’M5S e che il Movimento sta perdendo consensi”. Lo ha detto il presidente di Italia viva Ettore Rosato a Skytg24.

“Il governo Draghi è pragmatico, richiede scelte, sacrifici, azione. Esattamente l’opposto di Conte, che con una politica populista annuncia le soluzioni -spesso irrealizzabili, come l’abolizione della povertà- parlando alla pancia degli italiani. I populisti come Conte in tempi difficili possono urlare ma non risolvono le questioni spinose del Paese. E per affrontare tali questioni, abbiamo bisogno di uno come Draghi”, ha aggiunto.