Governo: Rosato (Iv), ‘obiettivo 100mila firme a petizione pro Draghi entro mercoledì’

Luglio 17, 2022

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Raggiunte 71.500 firme per la petizione ‘Draghi resti a palazzo Chigi’. Continuiamo così, con l’obiettivo di arrivare a 100mila entro mercoledì”. Lo ha detto Ettore Rosato a radio Leopolda questa mattina durante lo speciale ‘Avanti con Draghi’ (in onda dalle 10 alle 12).

“Mario Draghi è troppo importante per il Paese. In molti ci stanno scrivendo, tramite mail e social, per chiederci di lottare affinchè Draghi rimanga a palazzo Chigi”, ha spiegato il presidente di Italia viva.