Agosto 24, 2023

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Non sono molto interessato a quello che dice qualcuno. Considero da una parte indispensabile il dialogo tra maggioranza e opposizione e dall’altra trovo che quando la maggioranza è disponibile al confronto è assurdo non approfittarne. Sono andato in Parlamento per dare una mano a risolvere le questioni, non per alzare steccati ideologici”. A dirlo Ettore Rosato, ex vice presidente della Camera e deputato di Italia viva, in un’intervista al quotidiano L’Identità.