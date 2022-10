Governo: Rosato, ‘votare fiducia? nessuna condizione per farlo’

Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Non votiamo la fiducia, saremo all’opposizione in questo governo, non c’è nessuna condizione per votarla, questo è sicuro”. A dirlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il deputato di Italia Viva Ettore Rosato.

“Darei assolutamente un 6 all’intervento di Giorgia Meloni, voleva non esser divisiva e ci è riuscita secondo me. E’ stata chiara sul posizionamento internazionale, sulla giustizia ha detto delle cose serie ma, ad esempio, sull’economia non ha spiegato come fare quel che ha proposto”.