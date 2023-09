Governo: Roscani (Fdi), ‘è dalla parte degli studenti e dei giovani’

Settembre 25, 2023

Roma, 25 set. (Adnkronos) – “Dal Consiglio dei ministri arrivano buone notizie per i giovani e le famiglie. Sono infatti stati stanziati oltre un miliardo e trecento milioni di euro nel decreto Energia. In questo decreto vengono stanziati circa 17,435 milioni di euro per le borse di studio degli studenti idonei non beneficiari. Queste risorse saranno rivolte ai circa 5.000 studenti delle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio. Il Dl Energia dimostra quanto il governo Meloni sia dalla parte degli studenti e dei giovani che vogliono costruirsi un futuro. Nonostante gli effetti negativi causati dall’inflazione e dall’aumento dei tassi provocato dalla Bce, l’economia italiana sta tenendo: grazie alle politiche dell’esecutivo, continueremo ad aiutare i tanti giovani italiani, specie quelli che provengono da famiglie meno abbienti, a studiare, lavorare e mettere su famiglia”. Lo dice Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia, presidente di Gioventù Nazionale e membro della commissione Cultura alla Camera.