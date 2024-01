Governo: Ruotolo (Pd), ‘solidarietà a Repubblica, attacco Meloni ingiustificabile’

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen (Adnkronos) – “Delegittimare l’informazione è un passo verso il baratro. L’attacco pubblico della presidente del Consiglio a Repubblica non trova giustificazioni. Questo Paese ha già vissuto la prepotenza di una certa politica nei confronti dell’informazione. Noi, il Partito Democratico, difenderemo in Parlamento e nel Paese l’articolo 21 della nostra Costituzione. Siamo con la redazione e le maestranze di Repubblica. Ai giornalisti e al Direttore Molinari la nostra solidarietà. Siamo convinti che non vi farete intimidire dalla leader del partito più di destra del nostro Paese. Ci troverete al vostro fianco nella battaglia contro la censura”. Lo scrive in una nota Sandro Ruotolo responsabile Informazione del Partito Democratico.