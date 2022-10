Ottobre 14, 2022

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Io sono a disposizione, non ho impuntature o pretese, so quel che sono capace di fare”. Ha rinunciato al ministero dell’Interno? “Non ho richieste personali, so quello che posso fare per il paese. Punto. Al Viminale l’ho dimostrato”. Così Matteo Salvini, subito dopo l’elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera.