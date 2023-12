Governo: Salvini, ‘Landini ci indica via, fare sempre contrario di quel che dice’**

Dicembre 17, 2023

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma è il diritto di un ministro, del governo, precettare perché non si blocchi il paese ogni settimana. Landini se ne farà una ragione. Il parere di Landini è una luce per me, quando ha detto che il codice degli appalti non va bene ho avuto la certezza che fosse ottimo. Lo ringrazio ci dice sempre quel che dobbiamo fare”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvi