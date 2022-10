Ottobre 14, 2022

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Non vedo l’ora che il governo inizi a lavorare. La mia squadra ce l’ho bene in mente. Alla prima votazione utile eletto presidente del Senato e della Camera. Uno a zero palla al centro: dedicato a quei politici e giornalisti di sinistra che pensavano saremmo stati qui a settimane”. Per il governo “io son pronto”. Così Matteo Salvini, commentando l’elezione di Lorenzo Fontana alla Camera.