Governo: Salvini, ‘per me spiegazioni Santanchè più che sufficienti’

Roma, 27 giu (Adnkronos) – “Se Santanchè riterrà di andare in aula, liberissima di farlo. Ma fortunatamente siamo una Repubblica dove si è innocenti fino a prova contraria. A me le spiegazioni date sono più che sufficienti, poi valuterà lei”. Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102,5 sul caso Santanchè.

“A me Pd e 5 stelle hanno chiesto 50 volte di andare in aula sui fondi dalla Russia, poi dopo 3 anni come era chiaro è emerso che non avevo preso nemmeno un caffè. Poi l’opposizione fa il suo mestiere, ma io non amo attaccare avversari su base di atti giudiziari”, ha aggiunto il leader della Lega. Frizioni Lega-Meloni sul caso Sanatanchè? “Se ne leggono tante…”.