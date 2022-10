Ottobre 14, 2022

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Se si chiederà alla Lega di occuparsi, oltre che di tutti gli altri temi, anche di economia, per me è motivo di orgoglio. Il nome è quello di Giancarlo Giorgetti? “E’ fuori discussione”. Così Matteo Salvini, in transatlantico a Montecitorio.