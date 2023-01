Governo: Santanché, ‘non saremo mai partito unico ma alleanza è salda’

Gennaio 14, 2023

Milano, 14 gen. (Adnkronos) – “La nostra alleanza è salda, mentre dall’altra parte – lo vediamo anche in Lombardia e nel Lazio – non riescono a trovare i valori dello stare insieme. Noi non siamo un partito unico, e non credo che lo diventeremo, ma siamo 4 partito compatti nel dare le risposte agli italiani. State tranquilli: lavoreremo 5 anni al governo e vinceremo in Lombardia”. Lo afferma il ministro del Turismo Daniela Santanché intervenendo a Milano alla presentazione dei candidati di FdI alle prossime elezioni regionali in Lombardia.