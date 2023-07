Governo: Santanchè, ‘non sono stata raggiunta da avviso di garanzia’

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia”. Così il ministro per il turismo, Daniela Santanchè nella sua informativa al Senato, dopo le indiscrezioni di stampa su presunte irregolarità delle aziende Visibilia e Ki Grou. “Un quotidiano – ricorda con riferimento al Domani – stamattina snocciola informazioni senza indicare alcuna fonte. O questo giornale mente, per una classica imboscata per colpire un ministro del governo, oppure prendo in considerazione queta ipotesi, che ripete vicende passate nella storia, oppure il Domani ha avuto notizia che io non ho, e che nessuno potrebbe avere”.

Siamo di fronte a “sporche schifose pratiche, che oggi toccano me e domani potrebbero toccare anche a comuni cittadini”, conclude.