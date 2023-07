Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Ringrazio per la solidarietà i ministri e la presidente del Consiglio”, dice in Aula al Senato il ministro per il Turismo, Daniela Santanchè, nel corso della sua informativa dopo gli articoli di stampa su presunte irregolarità delle aziende Visibilia e Ki Group.