Governo: Santanchè, ‘solidarietà a Meloni e a chi sta piangendo scomparsa innocente’

31 Maggio 2025

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Fino a che punto può spingersi l’odio? Cosa ancora saranno disposti ad accettare coloro che fomentano l’odio prima di aprire gli occhi di fronte a tanto orrore? Augurare la morte a una bambina è orribile, non solo nei confronti del presidente Meloni e di sua figlia, ma soprattutto nei confronti del dolore di una famiglia che in questo momento sta piangendo la tragica scomparsa di un’innocente. L’episodio è grave e preoccupante perché porta con sé violenza, non solo fisica ma anche verbale, che alimenta un clima d’odio non più tollerabile”. Lo scrive su Facebook il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

“Siamo giunti a un punto -aggiunge- in cui tutto sembra concesso, offrendo ai nostri ragazzi esempi pessimi su cui misurarsi. Questo gesto ci lascia ‘senza fiato’. È fondamentale condannare in maniera ferma e unanime tali atti e, al tempo stesso, educare al rispetto e al confronto sano. Solo così possiamo costruire una società migliore. Totale solidarietà al presidente Meloni e a sua figlia. E a tutte le famiglie che con questo gesto ignobile sono stata nuovamente colpite”.