Governo: Sarracino, ‘buon lavoro a Sbarra ma esecutivo antimeridionalista’

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Auguriamo buon lavoro a Luigi Sbarra, che entra a far parte del governo più antimeridionalista della storia repubblicana”. Così Marco Sarracino del Pd.

“Un governo che con l’autonomia differenziata sta minando l’unità del Paese, che ha sottratto 3,5 miliardi al fondo perequativo infrastrutturale, ha tagliato 5 miliardi alla decontribuzione per il Sud, ha colpito i Comuni e la sanità, ha detto no al salario minimo in un Mezzogiorno dove un lavoratore su quattro guadagna meno di 9 euro l’ora. Il Partito Democratico continuerà a battersi per il Sud, per la sua dignità, per i suoi diritti, contro una destra che ha scelto di abbandonarlo”.