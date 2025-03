Governo: Sarracino (Pd), ‘Lega ha portato via pallone a Tajani’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Checché ne dica il ministro degli Esteri Tajani, la Lega da tempo gli ha portato via il pallone. Ormai il Governo litiga su tutto, dalla politica estera alle riforme istituzionali passando per le questioni economiche e sociali. Sono uniti da una sola cosa: l’attaccamento al potere. Un potere che di certo però non esercitano per cambiare le condizioni degli italiani, che dopo due anni e mezzo di Governo Meloni stanno purtroppo peggio”. Così il deputato e membro della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.