Governo: Sbarra, ‘bene prime parole Meloni, pronti a dialogo con esecutivo’

Ottobre 9, 2022

Milano, 9 ott. (Adnkronos) – “Le prime dichiarazioni della leader di FdI Giorgia Meloni sull’importanza del dialogo con i corpi intermedi e su una più forte solidarietà comunitaria ci sembrano di grande importanza. Ovviamente aspettiamo il nuovo governo alla prova dei fatti, avendo come unico metro di giudizio le azioni concrete, insieme alla disponibilità a misurarsi con le nostre priorità che sono le priorità del Paese e dell’Europa. Saremo pronti al dialogo e al confronto con il nuovo governo”. E’ quanto sottolinea il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra nel suo intervento alla tavola rotonda su lavoro, diritti e democrazia nella sede nazionale della Cgil.

“Bisogna contenere l’escalation dei prezzi energetici e l’inflazione, mettere al riparo le aziende ed i posti di lavoro con misure straordinarie, proteggere le fasce sociali più deboli e attuare un severo controllo di prezzi e tariffe soggetti a speculazione. E ancora: serve una riforma fiscale improntata all’equità, che alleggerisca il carico sui redditi da lavoro e da pensioni e che salvaguardi il principio di progressività”, aggiunge.

“E poi bisogna cambiare la legge Fornero, riformando la previdenza su criteri di sostenibilità sociale, flessibilità in uscita, maggiore inclusività per giovani e donne. Se vogliamo mettere ai margini estremisti e professionisti della destabilizzazione la parola chiave è “insieme”. Insieme dobbiamo realizzare le riforme. Insieme, dobbiamo far avanzare le ragioni della coesione, del lavoro dignitoso, dell’innovazione. Insieme, dobbiamo costruire protezioni universali, generare occupazione di qualità” conclude Sbarra.