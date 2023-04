Governo: Scalfarotto (Az-Iv), ‘combattere cultura del divieto’

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Vietare senza dare la possibilità di comprendere e scegliere è l’anticamera di uno Stato che si intromette inutilmente nelle scelte dei cittadini limitandone la libertà, uno Stato che si fa genitore e tratta i cittadini come fossero bambini, dicendo loro cosa si fa e cosa non si deve fare. Non c’è solo una tendenza a introdurre sempre nuovi reati, ma in poche ore in Italia è stata bannata ChatGpt, e si è pensato di vietare la farina di insetti, la carne sintetica e anche le parole straniere. La tentazione di vietare tutto ciò che non piace o non si capisce va frenata: in uno Stato liberale non funziona così”. Cosi il senatore di Azione- Italia Viva, Ivan Scalfarotto nel suo podcast quotidiano ‘la Versione di Ivan’.

“È una cultura del divieto che va a toccare, limitandole pesantemente, le libertà fondamentali dei cittadini e che restituisce una visione dello Stato paternalistica che dovremmo contrastare in ogni modo”, conclude Scalfarotto.