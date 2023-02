Governo: Scalfarotto, ‘Letta sbaglia su Meloni, è solita destra’

Febbraio 16, 2023

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Non sono d’accordo con la dichiarazione rilasciata al New York Times da Enrico Letta secondo cui Giorgia Meloni è meglio di quanto ci si potesse aspettare. Dietro la patina di una rispettabile destra europea si nasconde sempre la stessa destra italiana, una destra ruspante, con la sua cultura e le sue tradizionali posizioni”. Così il senatore Iv, Ivan Scalfarotto.

“Solo per fare un esempio, ieri, in aula, durante la discussione del decreto Milleproroghe, la maggioranza ha votato contro un mio emendamento che prevedeva la proroga fino a fine anno dei benefici relativi ai permessi premio e alla detenzione domiciliare introdotti durante la pandemia e scaduti il 31 dicembre scorso, a condizione naturalmente che non si fosse verificata una recidiva e che ci fosse l’ok del magistrato di sorveglianza. Una vicenda che dimostra chiaramente che nonostante ci sia un ministro garantista come Nordio, ci troviamo di fronte ad un Governo manettaro e giustizialista che senza alcun motivo ragionevole interrompe un percorso di riabilitazione e costringe persone non hanno commesso nuovi reati a tornare in carcere”.

“La battaglia per la tutela delle libertà personali è fondamentale per un partito come il nostro ed è fondamentale per il nostro Paese: abbiamo la costituzione più bella del mondo ma in questi casi purtroppo troppi se lo dimenticano”.