Governo: Schlein a Meloni, ‘attacco da bulla a Seawatch, ma tace con Netanyahu’

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Lei come al solito fa la forte con i deboli e la debole con i forti. Ha fatto un attacco da bulla a Sea Watch. Occorre ricordarle che la solidarietà non è un crimine. Lei alza la voce con Sea Watch e ma non alza la voce con Netanyahu”. Così Elly Schlein in aula alla Camera per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue.