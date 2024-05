Governo: Schlein a Meloni, ‘esca dal Palazzo, venga a vedere realtà persone’**

28 Maggio 2024

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Pretendere di scegliere da palazzo Chigi chi può essere povero e chi no, è una grandissima ipocrisia, vuol dire non conoscere la realtà italiana. Quindi l’invito a Meloni è che esca fuori dal Palazzo, venga in mezzo alla sofferenza delle persone che non si riescono a curare mentre taglia la sanità pubblica e che non riescono più a portare a casa un salario mentre lei blocca il salario minimo che esiste in 22 paesi in Europa”. Così Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale a Catania.